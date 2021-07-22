Источник URA.RU сообщил, что Путин продолжает фокусироваться на социальных проблемах страны

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22 июля 2021, 23:09

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин акцентирует внимание на социальных проблемах страны. Он демонстрирует быструю реакцию на потребности населения. Такое заявление в беседе с URA.RU сделала Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ ЭИСИ.

Так она высказалась об итогах совещания, которое российский лидер провел с правительством. Политолог отметила, что в ходе прошедшего совещания Путин заявил о необходимости “поворачиваться в сторону человека”. Речь идет в том числе о контроле получения выплат для учащихся школ, разъяснении важности вакцинации от COVID-19, борьбе с пожарами, снижении цен.

“Главный итог - Путин продолжает фокусироваться на социально-ориентированных темах”, - сказала Кислицына.

По словам политолога, в России тренд на социальную ориентированность особенно наблюдается в течение последних двух лет. Кислицына не сомневается, что это будет продолжаться и после предстоящего сентября.

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