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22 июля 2021, 22:43

Stefan Sauer/Global Look Press

Берлин и Вашингтон приняли решение, что Российской Федерации нужно сохранить транзит газа через украинскую территорию даже после того, как в 2024 году истечет срок контракта. Как минимум власти Германии обязались сделать так, чтобы это произошло.

При этом Германия собирается задействовать санкции, если Российская Федерация предпримет попытку “использовать энергию в качестве оружия”, пишет “Свободная пресса”. Американские власти открыто заявляют, что нацелены на “предотвращение потери со стороны Украины каких-либо доходов от транзита газа как можно дольше”.

Запад, как подчеркивает издание, желает, чтобы российское руководство и впредь кормило Киев, которому постоянно не хватает денег. Хотя кормить украинские власти будет вынуждена и Германия, ведь она ранее взяла на себя обязательства поддерживать энергетические проекты Незалежной, денежными средствами в том числе. С этой целью Берлин намерен внедрить “зеленый фонд”. На него его участникам придется потратить сумму в размере 1 млрд долларов.

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