Байден заявил, что США не откажутся от давления на Кубу

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22 июля 2021, 22:12 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вашингтон и его партнеры по региону и далее будут оказывать давление на Кубу. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Джозеф Байден.

Он подчеркнул, что тем самым Соединенные Штаты намерены добиться восстановления у граждан Кубы доступа к интернету, а также освобождения политзаключенных. По словам американского лидера, высший приоритет у действующих властей США - “отстаивание человеческого достоинства и свободы”.

Байден отметил, что с целью давления на нынешнее руководство Кубы Вашингтон будет взаимодействовать в том числе с Организацией американских государств. Напомним, что сегодня, 22 июля, американский Минфин ввел рестрикции в отношении спецподразделения кубинского МВД и главы оборонного ведомства этой страны.

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