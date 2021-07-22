Президент США Байден объявит о введении индивидуальных санкций в отношении должностных лиц правительства Кубы

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22 июля 2021, 19:26 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джозеф Байден объявит о введении ограничительных мер против ряда членов кубинского правительства. Американский президент сделает это в четверг.

По данным издания Politico, речь идет о точечных индивидуальных санкциях. При этом издание не стало ссылаться на источники.

Ранее от властей Соединенных Штатов поступила информация о том, что Вашингтон допускает введение против представителей руководства Кубы рестрикций. В Белом доме считают, что некоторые кубинские политики ответственны за подавление протестных акций на острове.

Отметим, что на Кубе вспыхнули масштабные протесты. Их участники недовольны политикой нынешних властей. Кроме того, на улицы вышли граждане, поддерживающие правительство Кубы.

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