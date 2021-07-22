Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2024 года будет при наличии спроса

Транзит российского газа через украинскую территорию после 2024 года будет в том случае, если будет наблюдаться на него спрос. Такое заявление сделал Александр Грушко, замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Так он высказался о соглашении Берлина и Вашингтона касаемо проекта “Северный поток - 2”. Грушко подчеркнул, что в будущем “потребность в газе будет только увеличиваться”, на что указывают прогнозы ведущих мировых агентств.
“Поскольку транзит - это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит”, - отметил замглавы российского МИД.
По словам Грушко, американцам придется уговаривать Европу и далее закупать газ у РФ, ведь отсутствие конечного потребителя не предусматривает транзит.
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