Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2024 года будет при наличии спроса

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22 июля 2021, 16:58 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Транзит российского газа через украинскую территорию после 2024 года будет в том случае, если будет наблюдаться на него спрос. Такое заявление сделал Александр Грушко, замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Так он высказался о соглашении Берлина и Вашингтона касаемо проекта “Северный поток - 2”. Грушко подчеркнул, что в будущем “потребность в газе будет только увеличиваться”, на что указывают прогнозы ведущих мировых агентств.

“Поскольку транзит - это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит”, - отметил замглавы российского МИД.

По словам Грушко, американцам придется уговаривать Европу и далее закупать газ у РФ, ведь отсутствие конечного потребителя не предусматривает транзит.

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