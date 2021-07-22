Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана актуальные вопросы двусторонней повестки дня

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22 июля 2021, 16:39 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.

В ходе разговора президенты обсудили “актуальные вопросы двусторонней повестки дня”. Речь идет в том числе о том, какая ситуация наблюдается сегодня на афганской территории.

Кроме того, лидеры Российской Федерации и Таджикистана затронули тему подготовки к саммиту ШОС и сессии совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятия запланированы на осень текущего года. Подчеркивается, что инициатором телефонного разговора стал Душанбе.

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