Экс-депутат Верховной рады Гопко пожаловалась на невыплату Украине миллиардов долларов Западом

Анна Гопко, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады, выразила недоумение по поводу того, что после соглашения Берлина и Вашингтона по “Северному потоку - 2” Киеву не стали предлагать компенсации в миллиарды долларов.
Она подчеркнула, что Запад заключил соглашение за спиной украинского руководства, и взамен страна вряд ли что-то получит. По словам Гопко, Запад не предоставил Киеву гарантии укрепления обороноспособности страны и перспективы вступления в Североатлантический альянс.
Экс-депутат обвинила западные государства в отсутствии финансовых компенсаций. “Никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен "Северный поток - 2", мы не услышали”, - добавила Гопко.
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