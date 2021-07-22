Экс-депутат Верховной рады Гопко пожаловалась на невыплату Украине миллиардов долларов Западом

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22 июля 2021, 15:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Анна Гопко, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады, выразила недоумение по поводу того, что после соглашения Берлина и Вашингтона по “Северному потоку - 2” Киеву не стали предлагать компенсации в миллиарды долларов.

Она подчеркнула, что Запад заключил соглашение за спиной украинского руководства, и взамен страна вряд ли что-то получит. По словам Гопко, Запад не предоставил Киеву гарантии укрепления обороноспособности страны и перспективы вступления в Североатлантический альянс.

Экс-депутат обвинила западные государства в отсутствии финансовых компенсаций. “Никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен "Северный поток - 2", мы не услышали”, - добавила Гопко.

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