Песков заявил об отсутствии у Путина планов провести телефонный разговор с Байденом

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22 июля 2021, 15:19 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден, фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp/Global Look Press

В планах главы российского государства Владимира Путина пока нет разговора по телефону с хозяином Белого дома Джозефом Байденом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Некоторое время назад пресс-секретарь сообщил, что на четверг у российского президента запланирован международный телефонный разговор. Ранее Путин побеседовал с канцлером ФРГ Меркель после того, как стали известны условия сделки между Вашингтоном и Берлином по проекту “Северный поток - 2”.

Соединенные Штаты и Германия представили совместное заявление, в котором в том числе сказано, что транзит газа из РФ через украинскую территорию после 2024 года представляет интерес и для Европы, и для Киева. Отмечается, что власти Германии предпримут максимум усилий для пролонгации договора между Украиной и Россией о транзите газа.

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