Песков заявил об отсутствии у Путина планов провести телефонный разговор с Байденом

В планах главы российского государства Владимира Путина пока нет разговора по телефону с хозяином Белого дома Джозефом Байденом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Некоторое время назад пресс-секретарь сообщил, что на четверг у российского президента запланирован международный телефонный разговор. Ранее Путин побеседовал с канцлером ФРГ Меркель после того, как стали известны условия сделки между Вашингтоном и Берлином по проекту “Северный поток - 2”.
Соединенные Штаты и Германия представили совместное заявление, в котором в том числе сказано, что транзит газа из РФ через украинскую территорию после 2024 года представляет интерес и для Европы, и для Киева. Отмечается, что власти Германии предпримут максимум усилий для пролонгации договора между Украиной и Россией о транзите газа.
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