Южноуральцы могут стать общественными наблюдателями на выборах в Госдуму

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22 июля 2021, 10:55 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Для этого необходимо обладать активным избирательным правом.

Издание «Полит 74» рассказало о том, как будет организована работа независимых общественных наблюдателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания VIII созыва.

Стать общественным наблюдателем может любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом. Для этого необходимо направить письменное заявление в Общественную палату Челябинской области. Каждый наблюдатель проходит обучение, а по его итогам — аттестацию.

Независимым общественным наблюдателям предстоит работа в течение 3 дней — 17-19 сентября — на избирательных участках области. Информацию оттуда они будут направлять в ситуационный центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

«Главная задача, которая стоит перед общественными наблюдателями – обеспечение законности проведения выборов», — подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

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