Топ-10 интересных аккаунтов южноуральских политиков в Instagram

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22 июля 2021, 10:31 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Челябинское издание выбрало аккаунты, на которые стоит подписаться.

Сайт «Челябинск Сегодня» проанализировал аккаунты политических деятелей Южного Урала в социальной сети Instagram и выбрал из них 10 наиболее интересных.

Первым стал профиль губернатора Алексея Текслера. Его «Челябинск Сегодня» назвал «главной политической страницей для жителей Челябинской области в Instagram». Также перечислены аккаунты мэра Челябинска Натальи Котовой, первого замгубернатора Ирины Гехт, вице-губернатора Анатолия Векшина, председателя Избиркома области Сергея Обертаса, главы Златоуста Максима Пекарского, главы Саткинского района Александра Глазкова, мэра Трехгорного Евгения Сычева, главы Уйского района Вениамина Владельщикова, главы Карабаша Олега Буданова.

Сообщается, что тренд на политизацию социальной сети в регионе запустил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в 2019 году. С тех пор личные страницы появились у многих южноуральских чиновников, а Instagram стал одной из площадок для диалога власти и жителей области.

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