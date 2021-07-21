Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

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21 июля 2021, 14:19

Ilya Galakhov/Global Look Press

В Великобритании обеспокоены тем, как складывается ситуация на российско-украинской границе. Озабоченность выразили в комитете по обороне нижней палаты парламента этой страны.

Согласно представленному документу, на Российскую Федерацию возлагается вина за якобы “крупнейшее военное наращивание” близ границы с Украиной. По мнению парламентариев Соединенного Королевства, украинским властям и далее нужно оказывать поддержку в военном и дипломатическом плане. В этом необходимо задействовать в том числе Североатлантический альянс.

Так, предлагается обеспечить свободу судоходства в Черном море, а также усилить украинский Военно-морской флот, пишет RT. Ко всему прочему, в Лондоне заявляют о необходимости определить совместно с альянсом красные линии для Москвы.

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