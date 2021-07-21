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Член комитета Совфеда Цеков заявил о том, что санкции США против «Северного потока - 2» сильно помешали строительству газопровода

, 13:11

Член комитета Совфеда Цеков заявил о том, что санкции США против «Северного потока - 2» сильно помешали строительству газопровода
Stefan Sauer/Global Look Press

Сергей Цеков, являющийся членом комитета Совета Федерации по международным делам, высказался о словах представителя Госдепа Нэда Прайса касательно ограничительных мер против проекта “Северный поток - 2”.

Он подчеркнул, что Вашингтон сильно помешал реализации этого газового проекта. По словам Цекова, если бы Соединенные Штаты не вводили санкции, то газопровод могли уже эксплуатировать. Он отметил, что Вашингтону остановить проект все-таки не удалось, пишет RT.

Цеков связал это в том числе с тем, что “здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас”. Напомним, что ранее Прайс оценил, эффективными ли оказались введенные США ограничения против СП-2.

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