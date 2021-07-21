Politico: Власти США призвали Киев не высказываться о «Северном потоке - 2»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июля 2021, 08:32 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Руководство Украины получило от американских властей рекомендацию не критиковать сделку по “Северному потоку - 2” в ходе переговорного процесса Германии и США касательно газового проекта. Данная информация поступила от Politico, которое в своем материале ссылается на свои источники.

Отмечается, что критика соглашения Вашингтона и Берлина негативно скажется на украино-американских отношениях. Об этом заявили чиновники из Соединенных Штатов. Кроме того, администрация Байдена посоветовала Киеву не затрагивать потенциальные планы США и ФРГ с американским конгрессом.

По данным издания, ситуация касательно газового проекта на сегодняшний день является очень сложной. Об этом сообщил высокопоставленный собеседник Politico из администрации Байдена. При этом он не стал раскрывать детали переговоров чиновников США с украинцами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости