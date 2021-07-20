Политолог Евгений Чадаев: «Не выбираем, а нанимаем»

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20 июля 2021, 09:09

Как и во всей стране, в Хабаровском крае 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу. Как и в еще 11 субъектах – выборы губернатора, а в 39-ти – выборы депутатов представительных органов. На участки в Хабаровском крае вновь придет избиратель, высоко ценящий собственное право выбирать, в полной мере осознающий, что от его голоса на самом деле зависят итоги голосования, а значит, и будущее родного региона. Член Общественной палаты Хабаровского края, политолог Евгений Чадаев рассказал об уникальности выборов-2021 в Хабаровском крае и объяснил, как будет обеспечена прозрачность и легитимность предстоящего голосования.

В регионе создан Общественный штаб по контролю за ходом голосования, главная задача которого – подготовка и обучение наблюдателей с их дальнейшим распределением по избирательным участкам. За открытостью избирательного процесса будут следить около трех тысяч наблюдателей. Как рассказал Евгений Чадаев, наблюдательский актив сохранился еще с того самого, «выборно переломного» для края, 2018-го года. Кроме того, добавилось очень много неравнодушных граждан, которые готовы – не за зарплату (хотя и в этом нет ничего предосудительного, замечает эксперт), а «по зову сердца» включиться в эту важнейшую и ответственейшую деятельность.

- Весной перед нами была поставлена задача подготовить порядка трех тысяч наблюдателей. Работа серьезная, непростая, но и опыт у нас велик. Надо сказать, гражданское общество нашего края сдружилось на ниве общественной работы подготовки наблюдателей. Это совершенно особое ощущение… Например, в позапрошлом году, когда мы приезжали в Комсомольск-на-Амуре – а город тогда, как вы помните, тонул от большой амурского наводнения – вечером в штаб наблюдателей для проведения учебы пришли 90 человек! Такое удивительное чувство, прямо щемит сердце! Трудно, в городе беда, бушует стихия, но люди понимали, что это очень важное и нужное общественное дело. Такой вот дальневосточный характер, - поделился Евгений Чадаев.

Эксперт рассказал, что для обучения наблюдателей подготовлена уникальная программа. Как шутит Евгений Чадаев – материал этот настолько доступный, что и 80-летней бабушке все будет понятно. Центры подготовки находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, а также в других районных центрах. Своих наблюдателей выдвинули свыше ста некоммерческих организаций, в основном СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации). Как говорит Евгений Чадаев, это общественники по духу и призванию. Помимо тех, кто и до выборов был погружен в общественную деятельность, в наблюдатели идут и граждане, с этой деятельностью вообще никак не связанные: хорошо работает сарафанное радио, роль которого, к слову, сегодня выполняют и социальные сети.

Что же касается самой процедуры выборов, то, отмечает политолог, у избирателей главное опасение вызывает легитимность, так как голосование будет проходить в три дня. Как в это время сохранить тайну голосования? Вот здесь и очень важна роль наблюдателей. Тем более, что в 2021-м в организации избирательного процесса произошли изменения и обновления, в том числе и технического характера: все задействованные в наблюдении получат доступ к мониторам, на которые будут выводиться трансляции с избирательных участков.

Евгений Чадаев отметил, что главное для наблюдателя – это уровень собственной гражданской ответственности:

- Об этом я говорю в первую очередь всем, кто пришел обучаться: вы не за какого-то конкретного кандидата, не за отдельную политическую партию, а за то, чтобы была законность этого важнейшего демократического института – выборов.

А вот что сложнее всего в организации работы наблюдателей – установление хорошего контакта с участковой комиссией:

- Разные люди, разные представления, разная партийность, разное отношение… Тем более, когда начинается сам подсчет голосов, все уже порядком устали. Наблюдатели, бывает, могут и превышать свои полномочия. Но здесь, я всегда повторяю, не должно быть перегибов, не надо снобизма или пренебрежения. Каждый делает свою работу, а вместе – одно общее дело. Такая постановка задачи очень себя оправдывает. Мы именно так и ориентируем обучаемых наблюдателей.

Сегодняшний институт выборов принципиально отличается от модели образца 1990-х. Тогда, вспоминает Евгений Чадаев, был настоящий всплеск форменного беспредела и всеобщей, если можно так выразиться. выборной «изобретательности». Каких только нарушений не было…

- …и «карусели», и подвозы, и голосование за плату или за продуктовые наборы. За бутылку пива проводили сборы подписей. Или, скажем, на плакаты одного кандидата наклеивали программу другого. Портрет Ельцина, а программа, допустим, Зюганова. Потом уже был разработан в избирательном законодательстве целый ряд новых выборных положений, стало легче работать. А в 90-е годы действующий закон не мог охватить все сразу…

Изменился сегодня и институт выборов, и сам избиратель. Особенно это касается нашего, хабаровского избирателя. Который буквально три года назад смог окончательно и бесповоротно поверить в себя.

- Тогда, в 2018-м, избирателю стало ясно, что от его голоса что-то зависит. И у нас появился, без преувеличений, такой избиратель, которого нет нигде в стране. Если человек свое право реализовал, то попробуй у него это прав отнять! Третья статья Конституции РФ гласит: носителем суверенитета и единственным источником (читай: хозяином и владельцем) власти в стране является ее многонациональный народ. В Хабаровском крае это осознали как реальную и действующую юридическую норму. У нас ведь как? «Я не хожу на выборы!» А давай тогда мы у тебя это право заберем! «Стоп! Как это так?» И все, человек разбужен. Вот 2018 год показал как раз такого разбуженного избирателя. На второй тур губернаторских выборов на участки пришло на 13 процентов избирателей больше – это в основном те, кто вообще никогда на выборы не ходили. А вырос новый избиратель практически сразу после первого тура. Уважающий себя и свой выбор. Такой своего права не отдаст. Кстати, интересный факт: за рубежом общепринятым синонимом слова «выборы» является термин «найм». Представьте, если бы на участках у нас было бы написано «Найм–2021»? Кто на участки пришел? Хозяин нанимать пришел. Депутатов, мэров, губернаторов… Вот у нас в Хабаровском крае сейчас такой избиратель и есть. Делающий осознанный выбор, а затем и отвечающий за него, - подытожил Евгений Чадаев.

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