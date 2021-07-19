Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов

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19 июля 2021, 22:42

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе маршалов, генералов и адмиралов. Соответствующий документ размещен в понедельник, 19 июля, в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», для высших офицеров установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. Изменения в документе позволят заключать контракт с этими военнослужащими до достижения ими возраста 70 лет.

«… в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста…», - говорится в пояснительной записке.

Ранее Путин назвал главные нерешенные проблемы в России.

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