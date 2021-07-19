Россия и Армения по итогам переговоров в Ереване подписали меморандум о взаимодействии

Представители российского и армянского генштабов по результатам переговоров подписали меморандум о взаимодействии. Данная информация поступила от Минобороны Армении.
Подчеркивается, что переговоры проходили в армянской столице. С этой целью в Ереван прибыла российская делегация, пробыв там пять дней. Возглавлял ее генерал-полковник Сергей Истраков, замначальника генштаба ВС РФ.
Итоги прошедших переговоров подвели 17 июля. Российская делегация обозначила, какие шаги планируется предпринимать в дальнейшем. Российской стороне поступила благодарность от генерала-лейтенанта Артака Давтяна, начальника генштаба армянских ВС, за тесное сотрудничество.
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