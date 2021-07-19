Представитель ЕС Масралли заявила об отсутствии намерений направить военных в Ливию

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19 июля 2021, 15:46 Источник: РИА Новости

Jens Kalaene/Global Look Press

Евросоюз в настоящее время не намерен направлять своих военнослужащих на ливийскую территорию, чтобы поддерживать там режим прекращения огня. Такое заявление сделала Набиля Масралли, официальный представитель внешнеполитической службы союза.

Ранее от издания EUobserver поступила информация о том, что дипломатическая служба ЕС подготовила документ, в котором речь идет будто бы о вероятности отправки военных от объединения европейских стран в Ливию. Подчеркивалось, что Европейский союз обеспокоен тем, что может упустить инициативу на ливийской территории.

Масралли в ходе пресс-конференции в Брюсселе отметила, что ЕС не собирается прибегать к военной миссии в Ливии. По ее словам, Брюссель при этом и далее будет поддерживать эту страну, чтобы там воцарились стабильность и мир.

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