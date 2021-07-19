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Эрдоган заявил о планах Турции обсудить своё присутствие в Афганистане с талибами

, 15:22 Источник: РИА Новости

Эрдоган заявил о планах Турции обсудить своё присутствие в Афганистане с талибами
Тайип Эрдоган, фото: Depo Photos/Global Look Press

Анкара собирается провести переговоры с представителями движения “Талибан” (запрещенная в России организация). В ходе встречи речь пойдет о вероятном военном присутствии Турции на афганской территории. Такое заявление сделал турецкий президент Тайип Эрдоган.

Некоторое время назад от главы турецкого оборонного ведомства Акара поступила информация о том, что Анкара готова охранять аэропорт Кабула после ухода американских военнослужащих. При этом он отметил, что Турция займется этим, если будут выполнены некоторые ее условия.

Спустя какое-то время он подчеркнул, что решение пока не приняли, Анкара обсуждает этот вопрос с Афганистаном и американцами.

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