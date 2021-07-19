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Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию

, 13:32 Источник: РИА "Новости"

Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию
президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с журналистами в понедельник, 19 июля, что Кремль подтверждает подготовку визита лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Россию.

"Это рабочий визит, "сверка часов", – подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о том, значится ли в графике Владимира Путина встреча с азербайджанским коллегой.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации также уточнил, что стороны не планируют принимать какие-либо документы в рамках визита Ильхама Алиева в страну.

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