Песков подтвердил подготовку визита Алиева в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с журналистами в понедельник, 19 июля, что Кремль подтверждает подготовку визита лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Россию.
"Это рабочий визит, "сверка часов", – подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о том, значится ли в графике Владимира Путина встреча с азербайджанским коллегой.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации также уточнил, что стороны не планируют принимать какие-либо документы в рамках визита Ильхама Алиева в страну.
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