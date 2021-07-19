«Свободная пресса»: В Минобороны РФ допускают прорыв на российскую территорию непрошеных гостей из Афганистана

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19 июля 2021, 12:53

Saifurahman Safi/Global Look Press

После посещения представителями радикального движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) российской столицы прошла неделя. Визит в Москву возглавлял Шахабуддин Делавар, руководитель политофиса данного движения, находящегося в Катаре.

В ходе переговоров в России он заявил, что территорию Афганистана никогда не станут задействовать против дружественных талибам государств и стран-соседей. Казалось бы, движение не собирается продвигаться в сторону бывших республик Советского Союза. Важно понимать, поверили ли Делавару в Москве, Ташкенте, Астане и Душанбе. Поведение военных и политических деятелей в указанных столицах сразу после визита представителей “Талибана” в российскую столицу указывает на то, что талибам там не доверяют, пишет “Свободная пресса”.

К примеру, 16 июля на границе с Афганистаном наблюдалось шествие военных Таджикистана, которое имело предупреждающий характер. В свою очередь российское оборонное ведомство утвердило план учений в регионе Средней Азии. На начало предстоящей осени запланирована “Мирная миссия-2021”. Ранее Российская Федерация никогда еще не выделяла для таких учений столько военнослужащих.

По информации издания, если говорить о плане, утвержденном российским Минобороны, то допускается, что талибы в дальнейшем смогут прорваться даже на территорию РФ. Отмечается, что финальные крупные антитеррористические учения Таджикистана, Узбекистана, КНР, РФ, Казахстана и Киргизии должны пройти под Оренбургом в сентябре. Что касается Пакистана и Индии, то военнослужащих от этих стран на полигоне Донгуз не будет. Вполне вероятно, что власти этих государств собираются выстраивать свои отношения с талибами. Это в свою очередь, судя по всему, будет идти вразрез с интересами Китая и России.

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