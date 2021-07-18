«Ростех» показал фото носовой части нового российского истребителя

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18 июля 2021, 21:41

истребители, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» опубликовала фото носовой части нового российского истребителя. Воздушное судно будет представлено на авиасалоне МАКС-2021, который пройдёт с 20 по 25 июля.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?» - обратились разработчики к аудитории.

Авторы сообщения написали, что готовы со всеми увидеться 20 июля. По некоторым данным, разработкой истребителя занимается «Сухой».

Госкорпорация «Ростех» уже показывала фотографию новейшего военного самолета в чехле. Истребитель должен стать главной премьерой авиасалона МАКС-2021. Тогда разработчики предложили аудитории пофантазировать, как выглядит воздушное судно на самом деле. «Хочешь увидеть меня раздетым?» - написали они.

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