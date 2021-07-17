Экс-депутат Рады Мураев предостерёг от распада Украины осенью

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17 июля 2021, 20:29 Источник: РИА Новости

Anton Kavashkin/Global Look Press

В настоящее время на Украине царит кризис, и страна может распасться на несколько частей. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Он подчеркнул, что кризис на Украине наблюдается в образовании, медицине, энергетике и бюджетообразовании, причем очень серьезный. По словам Мураева, в этом виновата партия “Слуга народа”. По его мнению, большое количество граждан могут выйти на улицы Украины уже через несколько месяцев, чтобы принять участие в протестах.

“Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект “Украина” закончился”,- сказал экс-депутат Рады.

Кроме того, он отметил, что в развале Украины заинтересованы Россия, Венгрия и Польша. Политик добавил, что эти страны “хотят свои территории”.

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