Экс-депутат Рады Мураев предостерёг от распада Украины осенью

В настоящее время на Украине царит кризис, и страна может распасться на несколько частей. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Евгений Мураев.
Он подчеркнул, что кризис на Украине наблюдается в образовании, медицине, энергетике и бюджетообразовании, причем очень серьезный. По словам Мураева, в этом виновата партия “Слуга народа”. По его мнению, большое количество граждан могут выйти на улицы Украины уже через несколько месяцев, чтобы принять участие в протестах.
“Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект “Украина” закончился”,- сказал экс-депутат Рады.
Кроме того, он отметил, что в развале Украины заинтересованы Россия, Венгрия и Польша. Политик добавил, что эти страны “хотят свои территории”.
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