Эксперт Подберезкин заявил, что США не воспользуются российскими базами для контроля ситуации в Афганистане

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17 июля 2021, 16:35 Источник: РИА Новости

Simon Klingert/Global Look Press

Американцы не будут использовать базы РФ в Центральной Азии, чтобы оттуда контролировать ситуацию на афганской территории. Такое заявление сделал Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований.

Ранее поступала информация о том, что Россия предложила Вашингтону задействовать свои базы в Киргизии и Таджикистане. При этом Подберезкин придерживается мнения, что в Афганистане российско-американской деятельности не будет. Он подчеркнул, что Вашингтону не нужны российские базы для контроля ситуации в этой стране.

По словам эксперта, американцам нужны свои базы в таких странах, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Он добавил, что Вашингтон, судя по всему, не примет российское предложение еще и потому, что уничтожает все институты сотрудничества.

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