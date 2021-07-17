Эксперт Подберезкин заявил, что США не воспользуются российскими базами для контроля ситуации в Афганистане

Американцы не будут использовать базы РФ в Центральной Азии, чтобы оттуда контролировать ситуацию на афганской территории. Такое заявление сделал Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований.
Ранее поступала информация о том, что Россия предложила Вашингтону задействовать свои базы в Киргизии и Таджикистане. При этом Подберезкин придерживается мнения, что в Афганистане российско-американской деятельности не будет. Он подчеркнул, что Вашингтону не нужны российские базы для контроля ситуации в этой стране.
По словам эксперта, американцам нужны свои базы в таких странах, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Он добавил, что Вашингтон, судя по всему, не примет российское предложение еще и потому, что уничтожает все институты сотрудничества.
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