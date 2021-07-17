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Бывший посол Украины Шамшур посоветовал гражданам страны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку - 2»

, 16:05 Источник: РИА Новости

Бывший посол Украины Шамшур посоветовал гражданам страны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку - 2»
Nord Steram 2/Global Look Press

Жителям Украины следует быть готовыми к худшему сценарию по газовому проекту “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал Олег Шамшур, ранее являвшийся украинским послом во Франции и Соединенных Штатах.

Он призвал украинцев быть реалистами, отметив, что беседа хозяина Белого дома Байдена и канцлера ФРГ Меркель в ходе саммита продемонстрировала, что “влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое”.

Шамшур подчеркнул, что главы двух стран всего-навсего “дали абстрактные обещания” принять во внимание интересы украинского руководства, однако никаких изменений не произошло. Он добавил, что власти Украины еще могут помешать старту эксплуатации “Северного потока - 2”. Для этого, по мнению Шамшура, понадобятся санкции ЕС или США на этапе сертификации газопровода.

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