Депутат Журова: жена миллиардера Ирина Винер спорила на совещаниях с Путиным

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и супруга миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер напрямую высказывала свое мнение главе государства Владимиру Путину.
«На совещаниях обычно редко такое бывает, но кто-то может что-то такое высказать. Например, Ирина Винер может сказать не то, что думают остальные. Вот ей так кажется, и она будет говорить, даже если это не понравится»,- цитирует ее слова URA.RU.
Кроме того, Журова добавила, что за спор с Путиным, «люди не наказываются». По ее словам, президент не будет порицать человека, высказавшего дельное предложение, даже если оно не соответствует его представлениям.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.