Депутат Журова: жена миллиардера Ирина Винер спорила на совещаниях с Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июля 2021, 13:48 Источник: URA.RU

Ирина Винер, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и супруга миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер напрямую высказывала свое мнение главе государства Владимиру Путину.

«На совещаниях обычно редко такое бывает, но кто-то может что-то такое высказать. Например, Ирина Винер может сказать не то, что думают остальные. Вот ей так кажется, и она будет говорить, даже если это не понравится»,- цитирует ее слова URA.RU.

Кроме того, Журова добавила, что за спор с Путиным, «люди не наказываются». По ее словам, президент не будет порицать человека, высказавшего дельное предложение, даже если оно не соответствует его представлениям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости