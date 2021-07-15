Джон Керри заявил об отсутствии у США планов по введению углеродного налога
15 июля 2021, 21:10
Американское руководство в настоящее время не собирается вводить углеродный налог на импортируемые товары. При этом в Вашингтоне рассматривают опыт Брюсселя. Такое заявление сделал Джон Керри, спецпредставитель американского лидера по климату.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день у властей США такие предложения отсутствуют. По словам Керри, Вашингтон планирует внимательно изучить действия Евросоюза в этом вопросе. В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что американский президент заявил о необходимости проведения всесторонней экспертизы данного вопроса.
“Мы хотим посмотреть, как именно они будут делать это, как будут реализовывать задуманное, с какими проблемами могут столкнуться”,- сказал Керри.
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