Сергей Обертас расскажет о предстоящих выборах в Госдуму
15 июля 2021, 07:47 Анна Поперечная
Кто выдвинулся на предстоящие выборы депутатов Госдумы от Челябинской области? Смотрите сегодня, 15 июля в 11.00, на youtube-канале медиахолдинга «Гранада Пресс» онлайн-трансляцию встречи с Сергеем Обертасом. В диалоге примут участие редакторы ведущих изданий области, свой вопрос может задать каждый зритель трансляции.
Напомним, Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября. Как и в прошлом году на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области из-за угрозы распространения коронавируса проголосовать можно будет 17 и 18 сентября. Также в эти дни пройдут выборы местных депутатов в муниципалитетах.
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