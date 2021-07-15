В Госдепе сообщили, что Путин и Керри обсудили совместную борьбу России и США с изменениями климата

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15 июля 2021, 07:21 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

В Госдепе сообщили, что спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри и глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе подчеркнули важность совместной работы стран по теме климатических изменений.

Согласно информации ведомства, Керри и Путин обсудили способы взаимодействия США и России для борьбы климатическим кризисом. Американская сторона заметила, что РФ в данном процессе отведена важная роль, в частности, в сфере сокращения выбросов парниковых газов.

Президент Российской Федерации в свою очередь согласился с тем, что следует удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата, а также подтвердил намерения своей страны сократить выбросы.

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