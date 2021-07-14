Захарова заявила об отсутствии якобы «пострадавших» от российской вакцины против COVID-19 стран

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14 июля 2021, 19:29

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Global Look Press

Ни одна из стран мира не пострадала от разработанной российскими специалистами вакцины против COVID-19 “Спутник V”. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что заявление главы немецкого МИД Хайко Мааса призвано вытеснить российский препарат, причем неконкурентно. Захарова призвала Германию огласить список “пострадавших” стран. “А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет”,- отметила она в Telegram-канале.

Ранее Маас заявил о необходимости предлагать государствам альтернативы вакцинам, созданным в КНР и РФ. По данным агентства Associated Press, он в том числе сообщил, что Поднебесная стремится “предъявлять очень четкие политические требования к различным странам”, поставляя свои вакцины от COVID-19.

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