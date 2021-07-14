Посол Денисов заявил об уверенности России в невозможности войны между США и Китаем

Российская Федерация считает, что между Китаем и Соединенными Штатами военные столкновения невозможны. Такое заявление сделал посол РФ в КНР Андрей Денисов.
При этом он подчеркнул, что между двумя этими странами складываются непростые отношения. Посол исключил войну между “сверхдержавой” и “бурно растущей международной силой”.
“Я просто исхожу из невозможности войны между Китаем и США. До этого дело не дойдет”,- сказал Денисов.
По словам российского посла, Пекин и Вашингтон испытывают взаимную зависимость. Речь идет преимущественно о финансах и экономике. Денисов выразил надежду на то, что в итоге “разум победит”, и война между “двумя ведущими экономиками мира” не произойдет.
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