Посол Денисов заявил об уверенности России в невозможности войны между США и Китаем

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14 июля 2021, 16:45 Источник: РИА Новости

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Российская Федерация считает, что между Китаем и Соединенными Штатами военные столкновения невозможны. Такое заявление сделал посол РФ в КНР Андрей Денисов.

При этом он подчеркнул, что между двумя этими странами складываются непростые отношения. Посол исключил войну между “сверхдержавой” и “бурно растущей международной силой”.

“Я просто исхожу из невозможности войны между Китаем и США. До этого дело не дойдет”,- сказал Денисов.

По словам российского посла, Пекин и Вашингтон испытывают взаимную зависимость. Речь идет преимущественно о финансах и экономике. Денисов выразил надежду на то, что в итоге “разум победит”, и война между “двумя ведущими экономиками мира” не произойдет.

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