Аналитик Гигин заявил об активизации создания Союзного государства в связи с западными санкциями

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июля 2021, 16:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Западные санкции и события на белорусской территории, которые наблюдались после выборов главы государства, ускорили создание Союзного государства России и Белоруссии. Такого мнения придерживается Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.

В ходе видеомоста Москва-Минск аналитик подчеркнул, что недавние события подтолкнули обе страны к тому, что они стали активнее обсуждать совместные угрозы и вызовы, общую идеологию, экономику. По словам Гигина, внешние силы сосредоточены на разрушении Союзного государства. Он назвал это “многоуровневой сложной игрой”.

Аналитик подчеркнул, что “в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали”. Он добавил, что Москва и Минск вынуждены планировать ужесточение давления западных стран на Белоруссию и Российскую Федерацию посредством санкций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости