Песков назвал темы переговоров Путина и Лукашенко в Петербурге

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13 июля 2021, 14:54 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил темы, которые обсудят Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля. Переговоры уже начались.

«Темы сегодня - это российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что президенты обменяются мнениями по международным делам, а именно обсудят «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии и меры по противодействию».

По его словам, эти переговоры не срочные, а носят «рабочий формат». Песков добавил, что за этот год у Путина с Лукашенко уже было три встречи - последний раз в конце мая, и семь телефонных разговоров.

«Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса», - заключил он.

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