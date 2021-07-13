Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге во вторник

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13 июля 2021, 09:52 Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool ,/via Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 13 июля, планирует встретиться в Санкт-Петербурге с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить развитие сотрудничества стран в различных сферах.

Сотрудники близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого" сообщили, что в рамках сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко также поделятся мнениями о международных проблемах.

Подчеркивается, что данный визит президента Белоруссии в российский город продолжит сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров двух стран в целях обсуждения актуальных вопросов.

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