Глава МИД Кубы Родригес заявил, что США не вправе делать заявления о стране после введённой против неё блокады

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12 июля 2021, 15:40 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Вашингтон не имеет “политического и морального права говорить о Кубе” после того, как ввел против этой страны блокаду. Такое заявление сделал в Twitter глава кубинского внешнеполитического ведомства Бруно Родригес. Так он прокомментировал заявления американского руководства о происходящих на Кубе протестах.

Отметим, что ранее Джейк Салливан, занимающий пост советника американского президента по национальной безопасности, подчеркнул, что Вашингтон осуждает насилие к участникам протестных акций и поддерживает право жителей Кубы требовать свободу собраний.

На кубинской территории накануне, 11 июля, прошли протесты, участие в которых приняли несколько тысяч граждан. Они заявляли о необходимости решить в стране социальные проблемы и “провести свободные выборы”. В свою очередь Родригес сообщил, что американские власти направили огромную сумму денег для подрывной деятельности на Кубе.

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