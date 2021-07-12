Глава МИД Белоруссии Макей заявил о том, что в стране пытаются создать «вторую Украину»
12 июля 2021, 15:15
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил о том, что некие силы стремятся создать в республике “вторую Украину”. В беседе с RT он отметил, что речь идет о лицах, ставших организаторами таких действий на белорусской территории.
По словам Макея, внешние силы стремятся к тому, чтобы затем такой опыт перенести на Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что в настоящее время РФ становится очень мощной мировой державой, в связи с чем “цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель - Россия”.
Кроме того, Макей сказал, что Белоруссия пребывает “на этом разломе”. Он добавил, что белорусское руководство будет противодействовать подобным попыткам в рамках сотрудничества с РФ, а также международных организаций и существующих на постсоветском пространстве интеграционных структур.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.