Глава МИД Белоруссии Макей заявил о том, что в стране пытаются создать «вторую Украину»

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12 июля 2021, 15:15

Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил о том, что некие силы стремятся создать в республике “вторую Украину”. В беседе с RT он отметил, что речь идет о лицах, ставших организаторами таких действий на белорусской территории.

По словам Макея, внешние силы стремятся к тому, чтобы затем такой опыт перенести на Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что в настоящее время РФ становится очень мощной мировой державой, в связи с чем “цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель - Россия”.

Кроме того, Макей сказал, что Белоруссия пребывает “на этом разломе”. Он добавил, что белорусское руководство будет противодействовать подобным попыткам в рамках сотрудничества с РФ, а также международных организаций и существующих на постсоветском пространстве интеграционных структур.

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