Постпред РФ при МАГАТЭ в Вене Ульянов допустил снятие части санкций США с Ирана в августе
11 июля 2021, 20:55
Если договоренность о восстановлении ядерной сделки будет достигнута, то Иран сможет освободиться от основных санкций США в августе текущего года. Такого мнения придерживается российский постпред при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что после снятия американских рестрикций иранская сторона будет иметь возможность свободно торговать лишь нефтью. Тем самым казна этой страны начнет значительно пополняться, полагает Ульянов.
Кроме того, он отметил, что полученные от торговли нефтью деньги Ирану следует направить на погашение долгов перед Российской Федерацией по Бушеру, сообщает “Коммерсант”. Ульянов добавил, что у Ирана перед Россией скопился очень большой долг.
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