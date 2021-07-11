Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил об обеспокоенности США наступлением талибов в Афганистане

Аргументы Недели → Политика 13+

11 июля 2021, 20:37 Источник: РИА Новости

Джон Кирби, фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Вашингтон обеспокоен тем, что на территории Афганистана наблюдается рост насилия. Власти США встревожены наступлением движения “Талибан” (террористическая организация, запрещенная в РФ). Такое заявление сделал сегодня, 11 июля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американское руководство пристально следит за тем, что происходит сегодня в Афганистане, и обеспокоено ухудшившейся ситуацией в этой стране. Кирби в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что Вашингтон призывает афганских партнеров задействовать имеющиеся у них возможности для защиты страны.

Отметим, что в настоящее время на афганской территории борются друг с другом талибы и правительственные силы. При этом американцы должны полностью покинуть Афганистан до 11 сентября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости