Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил об обеспокоенности США наступлением талибов в Афганистане

Вашингтон обеспокоен тем, что на территории Афганистана наблюдается рост насилия. Власти США встревожены наступлением движения “Талибан” (террористическая организация, запрещенная в РФ). Такое заявление сделал сегодня, 11 июля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, американское руководство пристально следит за тем, что происходит сегодня в Афганистане, и обеспокоено ухудшившейся ситуацией в этой стране. Кирби в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что Вашингтон призывает афганских партнеров задействовать имеющиеся у них возможности для защиты страны.
Отметим, что в настоящее время на афганской территории борются друг с другом талибы и правительственные силы. При этом американцы должны полностью покинуть Афганистан до 11 сентября.
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