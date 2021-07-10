Nouvelliste: США пока что не намерены оказывать Гаити военную помощь

На сегодняшний день американское руководство не собирается оказывать военную помощь Гаити. Хотя ранее местные власти обратились к США с соответствующей просьбой после убийства президента Жовенеля Моиза.
По информации газеты Nouvelliste, которая в своем материале ссылается на источник в американской администрации, пока что Гаити может не ждать военной помощи от Соединенных Штатов.
Некоторое время назад власти этой страны в Карибском море обратились к Вашингтону с просьбой направить военнослужащих в количестве порядка 500 человек. Они требуются Гаити, чтобы обеспечить защиту энергетических систем, портов, аэропортов, инфраструктуры страны.
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