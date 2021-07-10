Россия выдала Германии гражданина Азербайджана Эльшада Азизова, обвиняемого в попытке убийства

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10 июля 2021, 20:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Российская Федерация выдала ФРГ мужчину, которого обвиняют в попытке убийства людей у входа в развлекательное заведение при помощи гранаты. Речь идет о гражданине Азербайджана Эльшаде Азизове.

По словам Ирины Волк, официального представителя российского МВД, он также известен как Ельшад Гуламмирзаев. Передали его немецкой стороне в аэропорту Домодедово сегодня.

Волк подчеркнула, что Азизов находился в международном розыске по запросу комиссариата полиции города Саарбрюккен в Германии. Людей он пытался убить в 2016 году. Согласно предварительной информации, он совершил нападение с гранатой при межэтнических столкновениях.

Волк отметила, что гражданина Азербайджана задержали летом 2018 года. Его подозревали в двух грабежах. Азизову назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

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