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Глава белорусского МИД Макей о намерении Литвы построить забор на границе с Белоруссией: «Ради бога, пусть строят»

, 20:35

Глава белорусского МИД Макей о намерении Литвы построить забор на границе с Белоруссией: «Ради бога, пусть строят»
Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей высказался о словах литовского коллеги Агне Билотайте, которая заявила о намерении руководства Литвы возвести на границе с Белоруссией забор. Планы властей она объяснила увеличившимся потоком мигрантов.

Макей призвал литовскую сторону “не обижаться” из-за возросшего потока мигрантов, поскольку деньги, которые белорусские власти направляли на усиление охраны границ, пойдут на нужды обычных граждан, сообщает RT. При этом глава белорусского МИД напомнил о прекращении западными странами финансирования разных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, а также введении рестрикций.

“Ради бога, пусть строят”, - сказал он.

Напомним, что ранее глава МИД Литвы отметила, что на белорусско-литовской границе построят забор протяженностью 550 километров.

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