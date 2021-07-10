Посол Литвы в ФРГ Мисюлис заявил о намерении страны выделить 42 млн евро на укрепление границы с Белоруссией

Литовское руководство собирается направить на укрепление границы с Белоруссией сумму в размере 42 млн евро. Такое заявление сделал посол Литвы в ФРГ Рамунас Мисюлис.
По его словам, часть выделенных денег пойдет на закупку системы видеонаблюдения. Кроме того, на литовскую территорию должны прибыть в скором времени сотрудники Европейского агентства пограничной охраны Frontex в количестве 30 человек. От эстонской стороны в Литву прибудут еще 10 пограничников. Такое решение приняли в связи с притоком в страну нелегальных мигрантов.
Некоторое время назад от премьер-министра Литвы Шимоните поступало заявление о том, что страна планирует построить на границе с Белоруссией забор. Тем самым литовские власти постараются сдержать направляющихся в Литву мигрантов.
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