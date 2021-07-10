Аргументы Недели Политика 13+

Посол Литвы в ФРГ Мисюлис заявил о намерении страны выделить 42 млн евро на укрепление границы с Белоруссией

, 18:34 Источник: РИА Новости

Посол Литвы в ФРГ Мисюлис заявил о намерении страны выделить 42 млн евро на укрепление границы с Белоруссией
pixabay.com

Литовское руководство собирается направить на укрепление границы с Белоруссией сумму в размере 42 млн евро. Такое заявление сделал посол Литвы в ФРГ Рамунас Мисюлис.

По его словам, часть выделенных денег пойдет на закупку системы видеонаблюдения. Кроме того, на литовскую территорию должны прибыть в скором времени сотрудники Европейского агентства пограничной охраны Frontex в количестве 30 человек. От эстонской стороны в Литву прибудут еще 10 пограничников. Такое решение приняли в связи с притоком в страну нелегальных мигрантов.

Некоторое время назад от премьер-министра Литвы Шимоните поступало заявление о том, что страна планирует построить на границе с Белоруссией забор. Тем самым литовские власти постараются сдержать направляющихся в Литву мигрантов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совнацбеза Украины, предсказал будущий «развал» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью