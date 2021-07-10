Замглавы офиса президента Украины Жовква предупредил о новых российских «Северных потоках»

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10 июля 2021, 17:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Замглавы офиса украинского лидера Зеленского Игорь Жовква придерживается мнения, что “Северный поток - 2” достроен не будет. Он выразил надежду, что остановить строительство этого проекта еще представляется возможным.

По словам Жовквы, заявления о том, что газопровод уже практически построен, весьма преувеличены. Он заявил, что остановка строительства “Северного потока - 2” может произойти на “любом этапе”.

Жовква подчеркнул, что газовый проект представляет угрозу для национальной безопасности Украины и всех остальных государств Европы. По его мнению, если “Северный поток - 2” начнут эксплуатировать, то европейцы будут зависеть от поставляемого с российской территории газа. Жовква допустил, что “за этим проектом последуют и новые проекты”.

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