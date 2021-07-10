Замглавы офиса президента Украины Жовква предупредил о новых российских «Северных потоках»

Замглавы офиса украинского лидера Зеленского Игорь Жовква придерживается мнения, что “Северный поток - 2” достроен не будет. Он выразил надежду, что остановить строительство этого проекта еще представляется возможным.
По словам Жовквы, заявления о том, что газопровод уже практически построен, весьма преувеличены. Он заявил, что остановка строительства “Северного потока - 2” может произойти на “любом этапе”.
Жовква подчеркнул, что газовый проект представляет угрозу для национальной безопасности Украины и всех остальных государств Европы. По его мнению, если “Северный поток - 2” начнут эксплуатировать, то европейцы будут зависеть от поставляемого с российской территории газа. Жовква допустил, что “за этим проектом последуют и новые проекты”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.