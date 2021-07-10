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Политик из США Госар заявил о готовности Словении бороться с «влиянием» Москвы и Пекина

, 16:13

Политик из США Госар заявил о готовности Словении бороться с «влиянием» Москвы и Пекина
pixabay.com

Власти Словении, судя по всему, будут противостоять “влиянию” КНР и РФ. На это надеется Пол Госар, являющийся председателем группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США.

Он подчеркнул, что первого июля эта страна в Центральной Европе приняла председательство в Совете ЕС. Об этом он сообщил, выступая в конгрессе. Госар отметил, что случилось это тогда, когда Евросоюз и весь остальной мир переживают не лучшие времена, пишет RT.

По словам Госара, европейским странам под руководством Любляны предстоит бороться с пандемией COVID-19, восстанавливать социальную сферу и экономику. Кроме того, ЕС во главе со Словенией нужно будет “противостоять китайскому и российскому влиянию”, а также вносить коррективы в сферу кибербезопасности для ее укрепления, добавил американский политик.

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