Захарова предложила американцам переключиться с «русского досье» на «пришельцев и НЛО»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июля 2021, 23:00

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского телеведущего Такера Карлсона о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за ним и его переписками из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина.

«"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО»,- написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что ситуация с американским ведущим не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что «к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе"».

«Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб... По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды"»,- добавила дипломат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости