Аргументы Недели Политика 13+

В Кремле озвучили темы, которые обсуждали по телефону Путин и Байден

, 22:45

В Кремле озвучили темы, которые обсуждали по телефону Путин и Байден
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора в пятницу, 9 июля, между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Главы государств обсудили совместную работу в сфере кибербезопаности и по ситуации в Сирии.

Путин «в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России» отметил, что, несмотря на готовность Москвы «к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам». Президент добавил, что взаимодействие стран в данной сфере должно носить «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права».

Обсуждая тему гуманитарной помощи Сирии, лидеры обеих стран дали позитивную оценку координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида).

Ранее в Белом доме озвучили темы, которые обсуждали президенты по телефону.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью