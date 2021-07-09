В Кремле озвучили темы, которые обсуждали по телефону Путин и Байден

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9 июля 2021, 22:45

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора в пятницу, 9 июля, между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Главы государств обсудили совместную работу в сфере кибербезопаности и по ситуации в Сирии.

Путин «в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России» отметил, что, несмотря на готовность Москвы «к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам». Президент добавил, что взаимодействие стран в данной сфере должно носить «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права».

Обсуждая тему гуманитарной помощи Сирии, лидеры обеих стран дали позитивную оценку координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида).

Ранее в Белом доме озвучили темы, которые обсуждали президенты по телефону.

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