Роман Силантьев о ситуации в Афганистане: «Если не воевать там, настанет момент, когда придется воевать в Поволжье»

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9 июля 2021, 11:07 Турана Гулиева

Фото: Getty Images

Эксперты назвали причины приезда делегации террористической группировки «Талибан»* в Москву. Об этом сообщил mk.ru.

“MK” попросил эксперта, российского религиоведа, профессора кафедры государственного лингвистического университета Романа Силантьева прокомментировать визит талибов в Москву, а также ответить на вопрос об угрозе Таджикистану.

- Для стран, граничащих с Афганистаном, существует реальная угроза со стороны талибов? - спрашивают коллеги.

- Да, безусловно. И если стоит вопрос, чтобы войну и вторжение талибов как-то отдалить по времени, то меры должны предприниматься. Это разумная политика. Лично я предполагаю, что рано, или поздно вторжение все же будет. Или «ИГИЛа»* или «Талибана»*. С такими организациями, как «Талибан»*, очень тяжело о чем-то договариваться, еще тяжелее эти договоренности соблюдать. Надо четко понимать, с кем имеешь дело, и никаких иллюзий на этот счет не строить. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда им самим выгодно соблюдать договоренность.

- Россия будет вынуждена вмешаться, если вторжение на территорию ее союзников в Средней Азии все же произойдет?

- Во-первых, у нас существует Организация Договора о коллективной безопасности - ОДКБ. А во-вторых, России необходимо будет принять участие, потому что обороняться проще там, на границе с Афганистаном, чем, например, на границе России с Казахстаном, которая гораздо более протяженная и гораздо хуже защищена. <…> Если не воевать там, настанет момент, когда придется воевать в Поволжье (сокращено ред.).

Напомним, накануне боевики террористической организации «Талибан»* в Афганистане приблизились к афгано-таджикским границам. В связи с этим было принято решение встретиться с представителями организации, чтобы убедиться, что Таджикистану ничего не угрожает.

*Запрещенная в России террористическая группировка





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