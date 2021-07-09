Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

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9 июля 2021, 08:38 Источник: URA.RU

Андрей Клычков, фото: President of Russia, globallookpress.com

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU, близкий к Кремлю, сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

В пресс-службах обоих губернаторов заявили, что не знают об их возможных отставках. Начальник управления пресс-службы и взаимодействия со СМИ администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Багринцев сообщил, что у Андрея Евгеньевича Клычкова мысль одна — продолжать работу и дальше приносить пользу региону.

Начальник управления информационной политики администрации Тамбовской области Татьяна Самойлова также подтвердила отсутствие информации об отставке Никитина.

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