Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU, близкий к Кремлю, сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.
В пресс-службах обоих губернаторов заявили, что не знают об их возможных отставках. Начальник управления пресс-службы и взаимодействия со СМИ администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Багринцев сообщил, что у Андрея Евгеньевича Клычкова мысль одна — продолжать работу и дальше приносить пользу региону.
Начальник управления информационной политики администрации Тамбовской области Татьяна Самойлова также подтвердила отсутствие информации об отставке Никитина.
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