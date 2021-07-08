Эксперт Рогулёв высказался в поддержку заявления главы МИД РФ о провале миссии США в Афганистане

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8 июля 2021, 14:01

pixabay.com

Юрий Рогулёв, являющийся директором Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ, согласился с заявлением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что уход американских военнослужащих с афганской территории указывает на де-факто признание Вашингтоном провала своей операции в стране, которая продолжалась на протяжении двух десятков лет.

Рогулёв напомнил о том, что на территории Афганистана американцы начали воевать с движением “Талибан” (террористическая организация, запрещенная в России). Когда президентское кресло в США занял республиканец Дональд Трамп, отметил эксперт, Вашингтон заключил с талибами сепаратное перемирие, причем отдельно от афганских властей. Рогулёв подчеркнул, что тогдашнее американское руководство заявило о намерении вывести войска США. Это в свою очередь говорит о том, что “с кем они боролись на протяжении 20 лет, победили”.

Эксперт сообщил, что в настоящее время в Афганистане можно наблюдать усиление гражданской войны, отметив недееспособность поддерживаемого американцами правительства в этой стране. Рогулёв добавил, что талибы могут даже полностью захватить столицу Афганистана, назвав это “провалом, бегством”, сообщает RT.

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