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Сенатор Рик Скотт призвал власти США укреплять военную мощь своей страны

, 13:37

Сенатор Рик Скотт призвал власти США укреплять военную мощь своей страны
pixabay.com

Сенатор США Рик Скотт обратился к американскому руководству с призывом предоставить вооруженным силам государства нужные ресурсы. Об этом говорится в представленной им резолюции, сообщает RT.

Он заявил о необходимости сдерживать “врагов”, для чего потребуются дополнительные деньги в оборонном бюджете на 2022 финансовый год. В резолюции сказано, что администрации нынешнего американского лидера Джозефа Байдена нужно сотрудничать с конгрессом “для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают”.

Сенатор подчеркнул, что национальная безопасность США находится сегодня под угрозой. Ее якобы демонстрируют Иран, Российская Федерация, КНР, террористы при поддержке Венесуэлы и Кубы. Ко всему прочему, Скотт отметил, что между США и Китаем сейчас наблюдается “новая холодная война”.

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