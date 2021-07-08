Мишустин заявил о необходимости утилизировать старые суда

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране нужно утилизировать старые суда вместо того, чтобы оставлять их у берегов. Решить этот вопрос поможет присоединение РФ к Международной конвенции об удалении затонувших судов.
Согласно данному документу, как подчеркнул Мишустин, собственники должны информировать как о факте гибели судна, его опасном грузе, так и нести ответственность за утилизацию тех кораблей, которые утонули. По его словам, в парламент поступят проекты законов, уточняющие механизм действия конвенции в России. Произойдет это после ратификации документа.
Мишустин привел в пример привычку россиян утилизировать свои автомобили, а не оставлять их на дорогах. Он добавил, что аналогичное должно наблюдаться и в сфере судоходства.
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